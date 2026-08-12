Более 400 раз пытались вывезти ГСМ из Казахстана за 10 дней

Пограничной службой КНБ в пунктах пропуска проводится постоянная работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности

Фото: ПС КНБ РК

По данным ПС КНБ РК, в период с 1 по 10 августа предотвращен 551 факт незаконного перемещения товаров и грузов через государственную границу на сумму более 1 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz

В частности, не допущено 411 попыток вывоза ГСМ, а также 140 нарушений провоза товаров народного потребления.

Виновных привлекли к ответственности в соответствии с действующим законодательством РК.

Работа в данном направлении продолжается, добавили в Погранслужбе.

