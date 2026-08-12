Выехавшего на пляж Балхаша водителя арестовали на 5 суток

По результатам проверки нарушитель привлечен к ответственности за мелкое хулиганство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По следам публикации в социальной сети Threads сотрудниками полиции проведена проверка по факту нахождения автомобиля на территории пляжа, расположенного на побережье озера Балхаш со стороны поселка Улкен Жамбылского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

Было установлено, что 32-летний житель Алматы Арыстанбек Абу выехал на береговую линию, где в этот момент отдыхали и купались граждане, в том числе дети. По результатам проверки нарушитель привлечен к ответственности за мелкое хулиганство.

По решению суда Арыстанбек Абу подвергнут аресту сроком на пять суток. Транспортное средство водворено на специализированную штрафную стоянку.

Также в правоохранительных органах напомнили о необходимости соблюдать общественный порядок и установленные правила поведения в местах массового отдыха.

Ранее полицейские установили 40-летнего водителя автомобиля Mercedes-Benz, который передвигался по берегу и по воде озера Балхаш в Жамбылском районе Алматинской области, где в это время отдыхали и купались люди, в том числе дети.