Выехавшего на пляж Балхаша водителя арестовали на 5 суток

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

По результатам проверки нарушитель привлечен к ответственности за мелкое хулиганство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По следам публикации в социальной сети Threads сотрудниками полиции проведена проверка по факту нахождения автомобиля на территории пляжа, расположенного на побережье озера Балхаш со стороны поселка Улкен Жамбылского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД 

Было установлено, что 32-летний житель Алматы Арыстанбек Абу выехал на береговую линию, где в этот момент отдыхали и купались граждане, в том числе дети. По результатам проверки нарушитель привлечен к ответственности за мелкое хулиганство.

По решению суда Арыстанбек Абу подвергнут аресту сроком на пять суток. Транспортное средство водворено на специализированную штрафную стоянку.

Также в правоохранительных органах напомнили о необходимости соблюдать общественный порядок и установленные правила поведения в местах массового отдыха.

Ранее полицейские установили 40-летнего водителя автомобиля Mercedes-Benz, который передвигался по берегу и по воде озера Балхаш в Жамбылском районе Алматинской области, где в это время отдыхали и купались люди, в том числе дети.

#водитель #арест #Балхаш #пляж

Популярное

Все
В соответствии с требованиями законодательства
Что ты можешь сделать для своей страны?
Векторы роста ПНХЗ
Обсуждены перспективы сотрудничества
Диалог с классиком
На бумаге хорошо. А на деле?..
Фронтовика Макара Харина поздравили со 100-летием
Более 453 млн просмотров
Супертурнир Qazaqstan Barysy 2026
Рекорды в Ташкенте
Не ждать, пока перерастет
Магия Хан-Тенгри
Мир Абая глазами детей
Обеспечить создание равных возможностей
Новые подходы и идеи
Трансформация – закономерная реакция
Глава Минкультуры обратилась к казахстанской молодежи
Роналду и Джорджина поженились в Португалии
Молодежная политика Казахстана: от возможностей – к результатам
Сегодня празднуется день Каспийского моря
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Челлендж в Вооруженных силах
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
УЕФА принял решение по ответному матчу «Кайрат» - «Левски» в Лиге чемпионов
Прокурор Жамбылской области обсудил с инвесторами реализацию проектов в регионе
Первенство планеты – на Капшагае
Национальный поэт мирового масштаба
Подсолнухи, фото и... штраф
Крепким должен быть крепеж
Кто выступит на Billie Jean King Cup
Растет интерес к парку «Сырдарья-Туркестан»
Доверяй, но проверяй
«Человек-паук 4: Новый день» стал самым кассовым фильмом 2026 года
Разумная привычка, а не просто тренд
Фиджитал-сенсация от Wilders
Укрепляют стены древнего города
Кандидат в депутаты Курултая встретилась с жителями Павлодарской области
За счет возвращенных активов
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Вкус степи: лучших производителей кумыса выбрали в Астане
Атырау становится центром вагоностроения
Хирурга подозревают в получении денег за лечение по ОСМС в Атырау
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Родники возвращаются к жизни

Читайте также

Более 400 раз пытались вывезти ГСМ из Казахстана за 10 дней
Разыскиваемого по делу об уклонении от налогов вернули из К…
Представлялись родственниками: интернет- мошенников осудили…
Наркотики ломают судьбы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]