Разыскиваемого по делу об уклонении от налогов вернули из Кореи в Казахстан

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Одним из предприятий, использовавшихся в схеме, являлось ТОО «Сфера»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентство по финансовому мониторингу при содействии Интерпола вернуло из Кореи в Казахстан Улана Байболова, объявленного в международный розыск, сообщает Kazpravda.kz

По данным следствия, он являлся участником организованной преступной группы, деятельность которой была направлена на систематическое уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Схема преступной деятельности заключалась в приобретении и перерегистрации предприятий на номинальных руководителей, проведении через их банковские счета финансовых операций, внесении в налоговую отчетность заведомо искаженных сведений и последующем обналичивании денег.

Одним из предприятий, использовавшихся в данной схеме, являлось ТОО «Сфера», заместителем директора которого в 2014 году был назначен Байболов У.М. В результате с расчетных счетов ТОО участниками группы обналичено более 2,5 млрд тенге. Кроме того, сумма доначисленных налогов составила свыше 1 млрд тенге.

«Суд в отношении подозреваемого санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается», – сообщили в АФМ.

#ОПГ #розыск #налоги #Корея

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