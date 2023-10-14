35 тыс. саксаулов посадят для защиты засыпаемого песками аула в Актюбинской области

Общество
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В Жылтыре Шалкарского района, который заносит песками Больших Барсуков, сделают защитное ограждение из саксаулов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qogam-media.kz.

Фото: Qogam-media.kz

В селе осталось около 100 домов. Из бывшего овцеводческого совхоза с развалом Союза многие уехали. Особой работы в Жылтыре нет, и люди живут за счет содержания скота. Но главная проблема – пески. С песчаной пустыни Большие Барсуки его надувает столько, что жителям приходится буквально откапывать свои дома и хозпостройки.

Жители своими силами рядом с аулом посадили жузгун и каратал, чтобы задержать пески, вскладчину приобрели колючую проволоку, соорудили ограждение, но без помощи государства им не обойтись.

Недавно в Жылтыре побывал аким Актюбинской области Асхат Шахаров, жители рассказали ему о своей проблеме.

Решено построить заграждения на пути песка, увеличить количество зеленых насаждений. Весной 2024 года возле аула посадят 35 тысяч саксаулов, ими обеспечит местный питомник.
 

#Актюбинская область #саксаул #опустынивание #Асхат Шахаров

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