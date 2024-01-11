Почти 400 тыс. казахстанцев по результатам скрининга оказались нездоровы

Здравоохранение
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Аменова Дана
Корреспондент

В прошлом году около 2,8 млн казахстанцев прошли скрининговый осмотр, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, в 2023 году в первичных медорганизациях страны зарегистрировано свыше 90 млн посещений, что на 10% выше количества обращений за прошлый год.

«Скрининговым осмотром охватили 2,8 млн взрослого населения, из них 1,1 млн сельских жителей. При этом патологии выявлены у 388 тыс. человек, взято на диспансерный учет 220 тыс. обследованных граждан. Усиливается тренд оказания дистанционных медуслуг, их количество увеличилось  в 6,7 раз - до 688 тыс. услуг», — проинформировали в Минздраве.

На амбулаторном уровне пациенты получили 324 млн консультативно-диагностических услуг или более 16 услуг на 1 жителя.  При этом дорогостоящими диагностическими услугами (КТ/МРТ) охватили более 1 млн человек.

«За последние 3 года более чем в 2 раза увеличился объем выделенных средств на амбулаторное лекарственное обеспечение, который достиг сегодня 237 млрд тенге. Это позволило в 2,5 раза увеличить количество нозологий с 48 до 126 по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи и обязательному социальному медицинскому страхованию, также расширить перечень бесплатных лекарственных препаратов в пакетах ГОБМП и ОСМС - с 272 до 347», — говорится в официальном сообщении.

Также в ведомстве добавили, что в целях доступности первичной медико-санитарной помощи для каждого жителя страны построено 78 объектов ПМСП и отремонтировано 80 объектов первичного звена.

В данное время в организациях первичной медико-санитарной помощи работают более 110 тысяч специалистов, из них 34 195 врачей и 75 852 работников среднего медицинского звена.

#здоровье #Минздрав #заболевание #казахстанцы #скрининг

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