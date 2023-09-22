4 человека погибли на трассе в ЗКО

4 человека погибли при лобовом столкновении двух автомобилей в ЗКО, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Фото: Kazpravda.kz

22 сентября днем на автодороге Уральск – Кирсаново произошло лобовое столкновение автомашин ВАЗ-2112 и LADA Granta.

В результате ДТП водитель ВАЗ, водитель и двое пассажиров LADA от полученных травм скончались на месте происшествия.

Еще один пассажир LADA попал в больницу.

Обстоятельства и причины аварии выясняются. Начато досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».