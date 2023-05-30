4 человека пострадали при столкновении автобусов в Караганде (видео)

Скриншот с видео instagram.com/5kanal.kz

Видео с места дорожной аварии появилось в одном из местных Instagram-пабликов.

«30 мая в 07:18 в Караганде, по улице Дюсембекова со стороны проспекта Бухар жырау в сторону проспекта Шахтеров, 54-летний водитель маршрутного автобуса Yutong, не убедившись в безопасности дорожного движения и не соблюдая скорость, столкнулся с впереди идущим автобусом Mercedes.

51-летний водитель последнего в тот момент остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить человека. Однако по инерции от удара Mercedes наехал на пешехода, который переходил дорогу справа налево по ходу движения транспорта», – прокомментировала видео пресс-служба Департамента полиции Карагандинской области.

В результате ДТП пешехода, двух пассажиров Yutong и пассажира Mercedes доставили в медицинское учреждение.

Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.