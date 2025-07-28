48 центральных и местных исполнительных органов прошли оценку на индекс открытости

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В первом полугодии 2025 года в Казахстане наблюдается активное развитие механизмов обратной связи между гражданами и государственными органами.

Фото: Минкультуры

Одним из ключевых инструментов стал портал epetition.kz, с помощью которого казахстанцы создали свыше 1 тысячи петиций. Платформа становится действенным каналом для выражения общественных инициатив и привлечения внимания к важным вопросам.

В рамках повышения прозрачности и открытости власти Министерство культуры и информации наделено функцией по осуществлению государственного контроля в сфере доступа к информации. В отчетном периоде был проведён контроль в отношении 61 обладателя информации. По итогам проверок направлены официальные уведомления об устранении нарушений, выявленных в соответствии со статьёй 16 Закона Республики Казахстан «О доступе к информации».

Одним из важных направлений работы стало масштабирование успешной практики столичного Центра приёма граждан. Сегодня такие центры действуют во всех регионах страны — их число превышает 150. Граждане получают возможность подать обращение, воспользоваться государственными услугами, пройти консультацию с представителями акиматов и записаться на личный приём. Приём осуществляется согласно утверждённому графику, а инфраструктура центров позволяет обеспечить комфорт и доступность для всех категорий населения.

Также завершено формирование предварительных результатов Индекса открытости государственных органов. Итоги были представлены на совещании с участием Администрации Президента и центральных госорганов. Оценка проводилась в отношении 48 центральных и местных исполнительных органов.

Развитие цифровых и институциональных форм взаимодействия между государством и гражданами продолжает оставаться важной частью современной государственной политики, направленной на укрепление доверия и повышение эффективности управления.

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