ЦОНы и спецЦОНы изменят график работы на мартовские праздники
64
Госкорпорация «Правительство для граждан» сообщает о графике работы ЦОНов и спецЦОНов в период мартовских праздников, сообщает Kazpravda.kz ма
8 и 9 марта – все ЦОНы и спецЦОНы, включая дежурные отделения, работать не будут.
Наурыз:
21, 22, 23 и 24 марта – нерабочие дни.
25 марта – работают дежурные ЦОНы и спецЦОНы.
Прием посетителей: с 9:00 до 13:00.
В остальные дни, не совпадающие с праздничными датами, ЦОНы и спецЦОНы работают в штатном режиме.