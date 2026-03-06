Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

8 и 9 марта – все ЦОНы и спецЦОНы, включая дежурные отделения, работать не будут.



Наурыз:

21, 22, 23 и 24 марта – нерабочие дни.

25 марта – работают дежурные ЦОНы и спецЦОНы.

Прием посетителей: с 9:00 до 13:00.



В остальные дни, не совпадающие с праздничными датами, ЦОНы и спецЦОНы работают в штатном режиме.