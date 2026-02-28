Граждан призывают игнорировать предложения платных услуг в мессенджерах, чтобы не потерять доступ к своим данным

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В КГД предупредили налогоплательщиков о распространившейся в мессенджерах информации, касающейся якобы предоставлении платных услуг по вопросам, связанным с работой в информационной системе электронных счетов-фактур, сообщает Kazpravda.kz

В ведомстве проинформировали, что их официальная техническая поддержка оказывается исключительно на безвозмездной основе.

«В целях предотвращения возможных мошеннических схем, а также недопущения неправомерного доступа к учетным записям налогоплательщиков, КГД настоятельно рекомендует пользоваться исключительно официальными каналами поддержки ИС ЭСФ, размещёнными на официальном интернет-портале органов государственных доходов», – сказано в тексте обращения.

Там же напомнили официальные контактные данные службы поддержки ИС ЭСФ:

Электронная почта: esfsd@kgd.minfin.gov.kz

Телефон: +7 (7172) 72-51-61.