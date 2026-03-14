Более 112 млрд тенге выплачено в виде пособий и выплат в 2025 году

Дана Аменова
специальный корреспондент

С начала 2026 года размеры госпособий проиндексированы на 10%

Более 112 млрд тенге выплачено в 2026 году казахстанцам в виде пособий и выплат на рождение и по уходу за ребенком, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда 

 Как уточняется, в 2026 году государственными пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет охвачены 597,4 тыс. человек на общую сумму 112,2 млрд тенге.

С начала 2026 года пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 50,9 тыс. человек на сумму 10,1 млрд тенге, в том числе в феврале данный вид пособия получили 22,4 тыс. человек на сумму 4,5 млрд тенге. На данное пособие могут претендовать постоянно проживающие в Казахстане граждане, кандасы, а также иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей.

Лица (семьи), имеющие рожденных живыми, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей, сводных детей, если они не учтены в семье другого родителя, имеют право на получение пособия по уходу в случаях, когда лицо, осуществляющее уход за ребенком, не является участником системы обязательного социального страхования. За отчетный период пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в среднем получили 129,8 тыс. человек на сумму 8,3 млрд тенге, в том числе в феврале данный вид пособия получили 129,5 тыс. человек на сумму 4,2 млрд тенге.

Размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от месячного расчетного показателя, утвержденного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. С начала 2026 года размеры государственных пособий проиндексированы на 10%.

Размеры пособия на рождение ребенка составляют:

- на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП или 164 350 тенге;

- на четвертого и более ребенка – 63 МРП или 272 475 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивается ежемесячно в следующих размерах:

  • на первого ребенка – 5,76 МРП или 24 912 тенге;
  • на второго ребенка – 6,81 МРП или 29 454 тенге;
  • на третьего ребенка – 7,85 МРП или 33 952 тенге;
  • на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП или 38 493 тенге.

Кроме того, работающим женщинам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей). Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.

Данную единовременную выплату c начала года получили 30,8 тыс. человек на общую сумму 29,7 млрд тенге, в том числе в феврале выплату получили 13,8 тыс. человек на сумму 12,9 млрд тенге. Средний размер назначенной выплаты в отчетном периоде составил 1 158 107 тенге.

Также из ГФСС участнику системы обязательного социального страхования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

За 2 месяца 2026 года данная выплата назначена 385,9 тыс. человек, общая сумма выплаты составила 64,1 млрд тенге, в том числе в феврале выплата была назначена 14 тыс. человек, сумма выплаты в феврале составила 2,4 млрд тенге. Ежемесячный средний размер выплаты в отчетном периоде составил 78 394 тенге.

#дети #выплаты #пособия #Минтруда

