7 лет колонии получил создатель фонда "Архитекторы будущего"

21 августа межрайонный суд по уголовным делам города Астаны огласил приговор основателю незаконного фонда «Архитекторы будущего» Марату Абиеву, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

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Абиева обвиняли в создании и руководстве общественным объединением, деятельность которого сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний (часть 1 уголовной статьи 404), а также в распространении заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка, совершенном при проведении публичных мероприятий (пункт 2 части 4 статьи 274 Уголовного кодекса РК).

Как установил суд, Марат Абиев в 2019 году основал компанию по развитию сельского хозяйства, выращиванию зернобобовых и масличных культур, включая семеноводство. В мае-июне 2020 года он завез из Канады семена сельскохозяйственных культур, которые засеял на полях Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.

В августе 2020 года, еще до проведения уборки, не зная фактическую урожайность, он снял фильм «Архитекторы будущего», чтобы вызвать социальный всплеск и сформировать у казахстанцев ложное представление об эффективности его компании.

«В фильме озвучена заведомо ложная информация о получении колоссальных результатов урожая пшеницы в 35-50 ц/га, что выше на 400% урожайности по Казахстану. Однако фактически собранный урожай пшеницы в 2020 году составил лишь от 11,44 до 20,4 ц/га», – уточнили в суде.

В сентябре 2020 года Абиев опубликовал свое творение в YouTube.

А в октябре 2020 года обратился в государственные органы с требованием предоставить пахотные земли для его проекта. В этих обращениях он снова указал ложную информацию о полученном им по семенам из Канады урожае, превышающем в 4 раза показатель по Северному Казахстану.

В январе 2021 года подсудимый основал без юридической регистрации сообщество Genezis (фонд «Архитекторы будущего») и открыл более 15 филиалов по республике.

«В рамках деятельности этого объединения Абиев организовал сбор подписей под петицией с требованием к Правительству предоставить 5 млн гектаров земли. Всего он ввел в заблуждение около 300 тысяч человек, которые подписали петицию.

8 мая 2022 года для проведения митинга под видом бесплатного концерта обвиняемый привлек участников Genezis со всего Казахстана в Астану. Мероприятие не состоялось.

После 26 ноября 2022 года Абиев собрал в столичном ночном клубе более 300 человек, где после показа фильма «Архитекторы будущего» призвал выйти на митинг в направлении резиденции «Акорда» с требованием одобрения его проекта.

Участников незаконной акции задержали правоохранительные органы», – представили хронологию событий в суде.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями специалистов, экспертизами, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела.

Марат Абиев признан виновным и по совокупности уголовных правонарушений осужден к 7 годам лишения свободы. Ему запретили на 5 лет заниматься деятельностью, связанной с созданием и руководством общественными объединениями.

Приговор не вступил в силу.