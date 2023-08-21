7 лет колонии получил создатель фонда "Архитекторы будущего"

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

21 августа межрайонный суд по уголовным делам города Астаны огласил приговор основателю незаконного фонда «Архитекторы будущего» Марату Абиеву, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Фото: Kazpravda.kz

Абиева обвиняли в создании и руководстве общественным объединением, деятельность которого сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний (часть 1 уголовной статьи 404), а также в распространении заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка, совершенном при проведении публичных мероприятий (пункт 2 части 4 статьи 274 Уголовного кодекса РК).

Как установил суд, Марат Абиев в 2019 году основал компанию по развитию сельского хозяйства, выращиванию зернобобовых и масличных культур, включая семеноводство. В мае-июне 2020 года он завез из Канады семена сельскохозяйственных культур, которые засеял на полях Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.

В августе 2020 года, еще до проведения уборки, не зная фактическую урожайность, он снял фильм «Архитекторы будущего», чтобы вызвать социальный всплеск и сформировать у казахстанцев ложное представление об эффективности его компании.

«В фильме озвучена заведомо ложная информация о получении колоссальных результатов урожая пшеницы в 35-50 ц/га, что выше на 400% урожайности по Казахстану. Однако фактически собранный урожай пшеницы в 2020 году составил лишь от 11,44 до 20,4 ц/га», – уточнили в суде.

В сентябре 2020 года Абиев опубликовал свое творение в YouTube.

А в октябре 2020 года обратился в государственные органы с требованием предоставить пахотные земли для его проекта. В этих обращениях он снова указал ложную информацию о полученном им по семенам из Канады урожае, превышающем в 4 раза показатель по Северному Казахстану.

В январе 2021 года подсудимый основал без юридической регистрации сообщество Genezis (фонд «Архитекторы будущего») и открыл более 15 филиалов по республике.

«В рамках деятельности этого объединения Абиев организовал сбор подписей под петицией с требованием к Правительству предоставить 5 млн гектаров земли. Всего он ввел в заблуждение около 300 тысяч человек, которые подписали петицию.

8 мая 2022 года для проведения митинга под видом бесплатного концерта обвиняемый привлек участников Genezis со всего Казахстана в Астану. Мероприятие не состоялось.

После 26 ноября 2022 года Абиев собрал в столичном ночном клубе более 300 человек, где после показа фильма «Архитекторы будущего» призвал выйти на митинг в направлении резиденции «Акорда» с требованием одобрения его проекта.

Участников незаконной акции задержали правоохранительные органы», – представили хронологию событий в суде.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями специалистов, экспертизами, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела.

Марат Абиев признан виновным и по совокупности уголовных правонарушений осужден к 7 годам лишения свободы. Ему запретили на 5 лет заниматься деятельностью, связанной с созданием и руководством общественными объединениями.

Приговор не вступил в силу.

#Астана #суд #приговор

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