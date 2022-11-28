На 15 суток арестовали организатора митинга в Астане

Общество
Елисеева Екатерина
корреспондент

Столичный суд рассмотрел два дела об административных правонарушениях в отношении Марата Абиева.

Фото: Kazpravda.kz

В Астане арестовали организатора митинга на 15 суток, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям столицы.

Сообщается, специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассмотрел два дела об административных правонарушениях в отношении Марата Абиева.

Органом полиции в отношении Абиева составлены два протокола об административных правонарушениях:

- за организацию и проведение несанкционированного митинга в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний (ч.7 ст.488 КоАП);

- за неповиновение  законным требованиям сотрудников полиции в связи с исполнением ими служебных обязанностей (ч.1 ст.667 КоАП).

Из материалов дел следует, что 26 ноября Марат Абиев без получения разрешения местного исполнительного органа Астаны, организовал митинг по Коргалжинскому шоссе и оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

Как пояснил он в суде, решил организовать мирный митинг с целью обратить внимание руководства страны на скорейшее рассмотрение проекта по развитию сельского хозяйства. Утверждал, что противоправных деяний не совершал, и за день до даты проведения мирного собрания уведомил акима города о предстоящем мероприятии. Вину в совершении административных правонарушений не признал.

Прокурор просил суд признать виновным Марата Абиева и подвергнуть его аресту на 15 суток.

В соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан, уведомление о проведении мирных собраний в форме пикетирования, собрания, митинга подается организатором местному исполнительному органу, в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до дня его проведения.

По первому факту в суде установлено, что Абиев уведомление в местный исполнительный орган не подавал, таким образом нарушил установленный порядок организации и проведения мирных собраний.

По второму факту, из видеозаписи усматривается, что Абиев не реагировал на неоднократные требования сотрудников полиции о соблюдении порядка и отказался прекратить участие в несанкционированном шествии.

В суде вина Марата Абиева установлена фактическими сведениями, содержащимися в протоколе об административном правонарушении, видеозаписью и другими материалами дела.

Санкцией ч.7 ст.488 КоАП предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 15 МРП либо административного ареста на срок до 15 суток.

Санкцией ч.1 ст.667 КоАП - штраф в размере 30 МРП либо адм.арест на срок до 15 суток.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны признал Марата Абиева виновным в совершении вышеуказанных правонарушений и по обоим правонарушениям наложил наложил административное взыскание в виде административного ареста по 15 суток.

 

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