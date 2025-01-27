70 абитуриентов пытались пронести смартфоны и шпаргалки на ЕНТ

Образование
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Гульмира Кунапия
корреспондент

41 были удалены из аудиторий за нарушение правил во время январского тестирования

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За две недели январское ЕНТ прошли более 79 тысяч абитуриентов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Пороговый балл преодолели примерно 70% участников. Средний балл по результатам тестирования составил 65, а максимальный – 137 баллов, который набрали два ученика.

Из общего числа тестируемых 76,8% сдавали ЕНТ на казахском языке, 23,1% – на русском и 46 человек – на английском.

Наиболее популярными комбинациями предметов оказались «Математика-Физика» и «Биология-Химия», которую выбрали по 16,9% абитуриентов. 10,3% участников предпочли комбинацию «Творческий экзамен». Наименьшей популярностью пользовалась комбинация «Химия-Физика», которую выбрали всего 105 человек.

Особое внимание было уделено созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В январском ЕНТ приняли участие 203 абитуриента с ООП.

Абитуриенты могут подать апелляцию в течение 30 минут после завершения тестирования, в этом случае сертификат с результатами будет доступен в личном кабинете после принятия решения по апелляции.

На данный момент результаты 111 человек были аннулированы. Из них 70 абитуриентов лишились возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов, таких как смартфоны и шпаргалки, а 41 были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования. Подставные лица не выявлены.

Следует отметить, что после завершения ЕНТ-2025, до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушений правил, результаты ЕНТ абитуриента будут аннулированы.

Напомним, январское ЕНТ проходит с 13 января по 10 февраля. Всего в тестировании изъявили желание участвовать около 167 тысяч абитуриентов.

 

#ЕНТ #абитуриенты #январь #шпаргалки

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