70 абитуриентов пытались пронести смартфоны и шпаргалки на ЕНТ

41 были удалены из аудиторий за нарушение правил во время январского тестирования
За две недели январское ЕНТ прошли более 79 тысяч абитуриентов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения
Пороговый балл преодолели примерно 70% участников. Средний балл по результатам тестирования составил 65, а максимальный – 137 баллов, который набрали два ученика.
Из общего числа тестируемых 76,8% сдавали ЕНТ на казахском языке, 23,1% – на русском и 46 человек – на английском.
Наиболее популярными комбинациями предметов оказались «Математика-Физика» и «Биология-Химия», которую выбрали по 16,9% абитуриентов. 10,3% участников предпочли комбинацию «Творческий экзамен». Наименьшей популярностью пользовалась комбинация «Химия-Физика», которую выбрали всего 105 человек.
Особое внимание было уделено созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В январском ЕНТ приняли участие 203 абитуриента с ООП.
Абитуриенты могут подать апелляцию в течение 30 минут после завершения тестирования, в этом случае сертификат с результатами будет доступен в личном кабинете после принятия решения по апелляции.
На данный момент результаты 111 человек были аннулированы. Из них 70 абитуриентов лишились возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов, таких как смартфоны и шпаргалки, а 41 были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования. Подставные лица не выявлены.
Следует отметить, что после завершения ЕНТ-2025, до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушений правил, результаты ЕНТ абитуриента будут аннулированы.
Напомним, январское ЕНТ проходит с 13 января по 10 февраля. Всего в тестировании изъявили желание участвовать около 167 тысяч абитуриентов.