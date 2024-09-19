750 фазанов выпустили на территории зеленого пояса Астаны

В целях увеличения видового состава пернатых ТОО «Астана орманы» ежегодно отпускают птиц на волю. В этот раз на территории зеленого пояса столицы выпустили 750 особей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: акимат Астаны

По данным управления охраны окружающей среды и природопользования столицы, ареал обитания фазана ежегодно расширяется.

Зеленый пояс столицы располагает высокопродуктивными угодьями, являющиеся характерными для фазана. Зеленые насаждения, тростниковые кустарники, пастбища и агроценозы зерновых культур, создающие в совокупности угодья, благоприятную среду, для существования данного вида.

Естественные экосистемы отличаются максимальным разнообразием, что повышает их устойчивость и ценность во всех аспектах - природоохранном, рекреационном, хозяйственном.

Для дальнейшего разведения фазанов проведена полная реконструкция фазанария.

За птицами постоянно производится контроль и наблюдение силами лесников ТОО «Астана орманы», при необходимости в зимнее время осуществляется дополнительное кормление.

«Фазаны хорошо переносят морозы, уход за ними не требует особого внимания, необходима только подкормка в зимний период. Питание фазанов в природе состоит в основном из растительной пищи - семян, ягод, корневищ и зеленых частей растений, хотя при возможности они питаются и животным кормом, насекомыми», - рассказали в управлении охраны окружающей среды и природопользования столицы.

В настоящее время в вольерах содержатся 2 100 особей фазанов. В текущем году запланировано выпустить на территорию зеленого пояса столицы 1 800 особей фазана, из которых в апреле выпущена первая партия - 700 голов, июне - 150 и сегодня выпускается 750 особей. В конце текущего месяца планируется выпустить 200 сеголеток фазана.

По мнению специалистов «Астана орманы», разведение фазанов поможет решить ряд вопросов и позволяет сохранять биоразнообразие нашей республики, кроме того, способствует сохранению лесонасаждений путем биологической борьбы с вредителями.