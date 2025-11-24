76,2% молодых казахстанцев активно применяют цифровые технологии - соцопрос

Дана Аменова
специальный корреспондент

Наиболее активно ИИ используют молодые люди 18-29 лет

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Половина казахстанцев (51,1%) уже применяют технологии искусственного интеллекта – такие как ChatGPT, Google Gemini, Midjourney и другие сервисы. Эти данные были получены в ходе социологического опроса, проведённого по заказу Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, сообщает Kazpravda.kz

Наиболее активно ИИ используют молодые люди: в группе 18-29 лет доля пользователей достигает 76,2%. Среди респондентов 30-45 лет этот показатель составляет 57,1%. С возрастом вовлечённость снижается: в группе 46-60 лет – 37,5%, среди граждан старше 61 года – 16,6%.

Молодежь чаще всего обращается к таким цифровым инструментам для учебы и саморазвития (48,7%), а также для работы с текстами (44,2%). У пользователей среднего возраста структура запросов во многом аналогична: образовательные и текстовые задачи остаются ключевыми. Среди респондентов старше 61 года приоритеты смещаются, для 40,8% такие сервисы становятся в первую очередь источником поиска информации, нередко заменяя привычные поисковики.

Гендерные и социально-демографические различия также проявляются достаточно отчетливо. Женщины используют цифровые сервисы чаще мужчин (54,6 против 46,6%). Горожане активнее сельских жителей включены в использование подобных технологий: 53,2 против 47,9%, что во многом связано с более доступной цифровой инфраструктурой в городах.

Образовательный уровень является одним из ключевых факторов различий в использовании цифровых инструментов. Разрыв между респондентами с высшим образованием (64,2%) и со средним (37,7%) достигает 1,7 раза, подчеркивая значимость образовательной подготовки для освоения новых технологий. При этом корреляция между уровнем образования и цифровой компетентностью достаточно устойчивая: чем выше уровень образования, тем более выражается готовность включать современные технологические решения в повседневные практики.

Социологический опрос проведен по заказу КИСИ в период с 3 октября по 5 ноября 2025 года. Объем выборочной совокупности – 8 000 респондентов. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и 3 городов республиканского значения – Астаны, Алматы и Шымкента.

