Тысячи гектаров земли вернули государству в Алматинской области

Комитет по управлению земельными ресурсами МСХ РК по результатам проверки в Алматинской области выявил факт незаконного предоставления земельных участков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Общая площадь пастбища – 8 тыс. га , в том числе 6 тыс. га на территории Жамбылского, 2 тыс. – Балхашского района. Земельные участки были выданы с нарушением законодательства.

В итоге по исковому заявлению департамента решением Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области типовые договоры о временном возмездном землепользовании признаны недействительными.

Земельные участки возвращены в государственную собственность, добавили в ведомстве.