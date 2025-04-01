80-летие Великой Победы: войска регионального командования «Юг» примут участие в торжественном параде

День Победы
15
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Участие в параде – большая честь и ответственность

фото автора

Войска регионального командования «Юг» примут участие в торжественном параде, посвященном 80-летию Великой Победы и Дню защитника Отечества, который состоится 7 мая в Астане.

Участвовать в таком торжестве – большая честь и высокая ответственность для каждого военнослужащего.

Понимая важность предстоящего мероприятия, в РгК «Юг» провели соответствующую подготовку. Всего от военного округа для участия в параде выб­рали свыше 300 военнослужащих.

Примечательно, что среди них – 58 представительниц прекрасной половины, специально отоб­ранных из всех воин­ских частей РгК «Юг». Мужской состав представлен военнослужащими бригад Гвардейского и Сарыозекского гарнизонов.

Тренировки женщин-­военнослужащих проходили в Таразском гарнизоне на базе полка связи. Каждая из них прошла жесткий отсев, продемонстриров не только физичес­кую выносливость, но и высокую мотивацию. Однако в Астане им предстоит пройти дополнительный отбор, поэтому каждая из них стремится достичь высокого уровня подготовки.

– Я всегда серьезно отношусь к тренировкам, в свободное время самос­тоятельно отрабатываю элементы строевого шага, – говорит офицер Жамбылской районной эксплуатационной части лейтенант Самал Жылкайдарова. – Это будет мой первый в жизни парад, и я очень надеюсь, что стану его участницей, а не зрительницей.

К этой же цели стре­мятся рядовые контракт­ной службы Гульнур Сабырова, Мадина Анарбаева и Мереке Нуржигитова, ефрейторы Жансая Саулетова и Галия Сапарова, а также другие девушки. Они служат в разных воин­ских частях гарнизона, но, вставая в строй на одном плацу, оказываются единым коллективом, цель которого – достойная подготовка к параду.

– Все девушки выкладывались на сто процентов. Для них это не только возможность проявить себя, но и большая честь. Уверен, каждая из них мечтает попасть в число участниц парада в Астане, понимая значимость события для армии и страны в целом, – отметил офицер управления боевой подготовки РгК «Юг» подполковник Модир Бабаханов.

Что касается военной техники, то для участия в параде от РгК «Юг» в столицу уже прибыли около 50 единиц боевых машин, отправленных тремя гарнизонами: грузовики, тягачи, прицепы, легковые автомобили и автобусы, а также артиллерийские установки трех видов. Все машины прошли тщательный техосмотр, полностью исправны и готовы к выполнению любых задач.

– Готовность нашей техники – это гарантия не только успешного проведения парада, но и напоминание о том, что Вооруженные силы всегда на страже безопасности страны, – отметил замес­титель командующего войсками РгК «Юг» по вооружению полковник Радик Сабирзянов. – Участие в мероприятии техники из регионов подчеркивает единство армии и преемственность военных традиций. Это будет не только демонстрация мощи казахстанской армии, но и дань уважения героям, защитившим нашу Родину на полях сражений Великой Отечественной войны.

#День Победы #парад #войска #командование

Популярное

Все
Более тысячи скворечников и кормушек для птиц изготовили студенты колледжа в Конаеве
В селе создадут индустриальную зону для строительства АЭС
Казахстан – Словения: новая глава в истории двусторонних отношений
Семья из Кордая успешно занимается поставкой на внутренний рынок кормов и куриного мяса
Как на севере страны готовятся к посевной
В девяти регионах страны разработаны карты потребности в кадрах
Выпускников школ будет на 30 тысяч больше
Противосаранчовая обработка начата в Туркестанской облас­ти
Свыше сорока новых водохранилищ построят к 2030 году
Курс на углубление казахско-узбекского стратегического партнерства
Столичный благотворительный фонд радует детей и поддерживает взрослых
Инвестиций в геологоразведку по-прежнему не хватает
Когда государство и общество движутся навстречу друг другу
Музыкант от Бога, артист из народа: 100-летний юбилей Нургисы Тлендиева отмечают в Казахстане
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Большая удача, если сохранился медальон
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Прогулочный батискаф потерпел крушение в Египте
Результаты нужны, но переформатирование важнее
В Южной Корее продолжают бушевать лесные пожары
Ставка на справедливость и доверие
Премьер поручил масштабировать опыт Павлодарской области по развитию ТиПО и поддержке рабочих профессий
Платный порноканал с участием школьников обнаружила прокуратура Туркестанской области
Население стран Восточной Европы стремительно сокращается - ООН
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана
МВД обратилось к владельцам мопедов
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге
Точкой роста должен стать туризм
Мощный циклон угрожает Австралии
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Спасибо вам за подвиг!
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова

Читайте также

Подготовка к военному параду
Национальная гвардия готовит военную технику к параду
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Большая удача, если сохранился медальон

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]