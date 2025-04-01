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Войска регионального командования «Юг» примут участие в торжественном параде, посвященном 80-летию Великой Победы и Дню защитника Отечества, который состоится 7 мая в Астане.

Участвовать в таком торжестве – большая честь и высокая ответственность для каждого военнослужащего.

Понимая важность предстоящего мероприятия, в РгК «Юг» провели соответствующую подготовку. Всего от военного округа для участия в параде выб­рали свыше 300 военнослужащих.

Примечательно, что среди них – 58 представительниц прекрасной половины, специально отоб­ранных из всех воин­ских частей РгК «Юг». Мужской состав представлен военнослужащими бригад Гвардейского и Сарыозекского гарнизонов.

Тренировки женщин-­военнослужащих проходили в Таразском гарнизоне на базе полка связи. Каждая из них прошла жесткий отсев, продемонстриров не только физичес­кую выносливость, но и высокую мотивацию. Однако в Астане им предстоит пройти дополнительный отбор, поэтому каждая из них стремится достичь высокого уровня подготовки.

– Я всегда серьезно отношусь к тренировкам, в свободное время самос­тоятельно отрабатываю элементы строевого шага, – говорит офицер Жамбылской районной эксплуатационной части лейтенант Самал Жылкайдарова. – Это будет мой первый в жизни парад, и я очень надеюсь, что стану его участницей, а не зрительницей.

К этой же цели стре­мятся рядовые контракт­ной службы Гульнур Сабырова, Мадина Анарбаева и Мереке Нуржигитова, ефрейторы Жансая Саулетова и Галия Сапарова, а также другие девушки. Они служат в разных воин­ских частях гарнизона, но, вставая в строй на одном плацу, оказываются единым коллективом, цель которого – достойная подготовка к параду.

– Все девушки выкладывались на сто процентов. Для них это не только возможность проявить себя, но и большая честь. Уверен, каждая из них мечтает попасть в число участниц парада в Астане, понимая значимость события для армии и страны в целом, – отметил офицер управления боевой подготовки РгК «Юг» подполковник Модир Бабаханов.

Что касается военной техники, то для участия в параде от РгК «Юг» в столицу уже прибыли около 50 единиц боевых машин, отправленных тремя гарнизонами: грузовики, тягачи, прицепы, легковые автомобили и автобусы, а также артиллерийские установки трех видов. Все машины прошли тщательный техосмотр, полностью исправны и готовы к выполнению любых задач.

– Готовность нашей техники – это гарантия не только успешного проведения парада, но и напоминание о том, что Вооруженные силы всегда на страже безопасности страны, – отметил замес­титель командующего войсками РгК «Юг» по вооружению полковник Радик Сабирзянов. – Участие в мероприятии техники из регионов подчеркивает единство армии и преемственность военных традиций. Это будет не только демонстрация мощи казахстанской армии, но и дань уважения героям, защитившим нашу Родину на полях сражений Великой Отечественной войны.