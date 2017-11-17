​А голубь-то возвращается

Одной из его достопримечательностей стал памятник легендарному казахстанскому вокально-инструментальному ансамблю «Дос-Мукасан». Правда, уже через два-три дня после открытия территорию вокруг памятника обмотали оградительной лентой. При детальном рассмотрении выяснилось, что кто-то сломал барабанную палочку ударных инструментов и сейчас она склеена непонятно чем. Но когда, кем и при каких обстоятельствах начали ломать памятник – неизвестно. Некоторые горожане с возмущением недоумевали, почему у памятника не выставили охрану и не установили камеру наружного наблюдения? Но тут возникает другой вопрос: когда мы начнем жить свободно, а не под присмотром камер уличного наблюдения или под строгим надзором полицейского патруля? Почему возле каждой достопримечательнос­ти надо ставить полицейских или частную охрану?

А между тем это не первый случай, когда в Атырау ломают отдельные элементы памятников. И если в случае с памятником ансамблю «Дос-Мукасан» можно предположить, что барабанную палочку кто-то сломал неумышленно, пытаясь сделать фото на память, то в другом – это точно были действия преднамеренного характера. Так, в 2009 году в Парке Победы открыли памятник жертвам политичес­ких репрессий. И одним из его элементов стал белый голубь, символизировавший свободу. Прошло совсем немного времени, но этот бронзовый голубь исчез. Его вырвали из постамента, что называется, с корнем и, очевидно, специально. Благодаря усилиям полицейских хулигана нашли вместе с пропажей, но голубя, от греха подальше, возвращать на мес­то не стали. И смех, и грех, но он возвращается на свое место только один раз в году – 31 мая, когда отмечается День памяти жертв политических репрессий. С утра голубь устанавливается на постаменте, проходит церемония возложения цветов, звучат траурные речи, а к обеду мероприятие заканчивается и голубя аккуратно снимают с памятника и убирают до следующего года...