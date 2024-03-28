Аэропорт Актобе возобновил работу

Транспорт, Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Пассажиров предупреждают, что могут быть изменения в расписании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Сообщается, что он стал работать в штатном режиме с 21.00 часов 27 марта. Работы по очистке взлетно-посадочной полосы завершены. Напомним, что аэропорт Актобе был закрыт из-за подтопления талыми водами.

«Несмотря на открытие аэропорта на прием и выпуск воздушных судов, возможны изменения в расписании полетов», - говорится в сообщении.

Круглосуточная справочная служба аэропорта:
+ 7 7132 73 00 73;
+ 7 7132 73 01 09. 

Онлайн-табло рейсов доступно на сайте: www.akx.kz.
Служба поддержки авиакомпаний:
AIR ASTANA: +7 7272 44 44 78;
SCAT: +7 7252 99 88 80;
FLYARYSTAN:  +7 7273 31 10 10;
QAZAQ AIR:  +7 7273 56 14 14.

 

#паводки #Актобе #аэропорт #открытие

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