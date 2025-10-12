Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт

В мире
Бойцы афганского движения "Талибан" обмениваются интенсивным огнем с пакистанскими солдатами на фоне напряженности на границе двух стран. Ранее в Кабуле прогремели взрывы, талибы возложили вину на Исламабад, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Wakil Kohsar/AFP

На границе Афганистана и Пакистана начались ожесточенные вооруженные столкновения между бойцами исламистского движения "Талибан" и пакистанскими солдатами. Об этом вечером в субботу, 11 октября, сообщило агентство AFP со ссылкой на высокопоставленных чиновников из нескольких провинций Афганистана. Двумя днями ранее талибы обвинили Исламабад в воздушных ударах по афганской территории.

9 октября в Кабуле прогремели два взрыва, еще один - на юго-востоке Афганистана. На следующий день афганское минобороны, контролируемое "Талибаном", обвинило соседнюю страну в нарушении суверенитета. "В ответ на авиаудары, нанесенные пакистанской армией по Кабулу", силы талибов "участвуют в тяжелых столкновениях с пакистанскими силами безопасности в различных районах" вдоль границы, говорится в заявлении афганских военных.

Исламабад не подтвердил причастности к воздушным атакам, но призвал Кабул "прекратить укрывать пакистанских талибов на своей территории". Власти Пакистана обвиняют их в убийстве сотен пакистанских солдат начиная с 2021 года. Пакистанские талибы проходят боевую подготовку в Афганистане и разделяют идеологию афганских соратников, пишет AFP. В результате недавних диверсий на северо-западе Пакистана погибли 20 сотрудников сил безопасности и три мирных жителя.

Как заявили пакистанские источники вечером 11 октября, афганские войска открыли огонь в нескольких точках вдоль пакистано-афганской границы. В их числе город Читрал в северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва и афганский город Бахрамча в Белуджистане, передает агентство dpa. По их данным, Пакистан ответил тяжелой артиллерией, танками, дронами, а также поднял в воздух истребители.

Пакистанские СМИ показали видео, на котором силы безопасности Пакистана уничтожают афганские посты. СМИ утверждают, что бойцы "Талибана" покинули несколько КПП и бежали.

Источники в силовых структурах Исламабада сообщили, что на восточной границе с Индией также объявлен повышенный уровень боевой готовности из-за опасений возможного участия Нью-Дели в эскалации.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи призвал соседние страны "проявить сдержанность". Подтвержденных данных о жертвах с обеих сторон на данный момент нет.

Пакистан ранее уже наносил удары по Афганистану, но это первый случай, когда целью стал Кабул. Новые удары совпали с визитом министра иностранных дел "Талибана" Амира Хана Муттаки в Нью-Дели, отмечает dpa.

Пакистан обладает ядерным оружием. По разным данным, его арсенал составляет от 60 до 170 боеголовок.

