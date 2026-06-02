Впервые в истории численность населения Австралии превысила 28 млн

Айман Аманжолова
Показатель растет как за счет естественного увеличения числа жителей, так и миграции, сообщили в бюро статистики страны

Население Австралии превысило 28 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Австралийского бюро статистики (ABS), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

По оценке ведомства, отметка в 28 млн жителей была достигнута утром во вторник, 2 июня. Согласно расчетам ABS, численность населения страны увеличивается в среднем на одного человека каждые 75 секунд.

В бюро статистики отмечают, что прирост населения обеспечивается как естественным увеличением числа жителей, так и миграцией. По оценкам ведомства, в Австралии один ребенок рождается каждые 2 минуты 16 секунд, один человек прибывает в страну для постоянного проживания каждые 59 секунд, при этом один житель Австралии покидает страну для переезда за рубеж примерно каждые 2 минуты 35 секунд.

Согласно последним данным ABS, на 30 сентября 2025 года население Австралии составляло 27,7 млн человек, за год оно увеличилось на 423,6 тыс. человек, причем основным фактором роста оставалась чистая зарубежная миграция.

Австралия преодолела отметку в 27 млн жителей в 2024 году. По прогнозам демографов, население страны может достичь 30 млн человек уже к началу следующего десятилетия.

