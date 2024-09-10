Задержан экс-глава управления культуры Астаны по делу о фонтане «Солнце»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентство РК по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование в отношении бывшего руководителя ГУ «Управление культуры» г. Астаны и представителей подрядной организации по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz

«В 2016 году при строительстве фонтана «Солнце» («Светоиллюминационное и огненное шоу на реке Есиль»), приуроченного к празднованию Дня города Астана, договоры на строительство фонтана были заключены без проведения процедуры государственных закупок. Фонтан построен без составления проектно-сметной документации и без прохождения государственной экспертизы. При строительстве были использованы некачественные материалы, не соответствующие техническим характеристикам. В результате, объект находится в аварийном состоянии и не функционирует с 2017 года. Сумма похищенных денег составила более 1 млрд тенге», – говорится в официальном сообщении.

Подозреваемый - бывший руководитель ГУ «Управление культуры» г. Астана - задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В рамках дела наложен арест на его имущество в виде трех коммерческих помещений, двух парковочных мест и квартиры премиум класса в Астане.

Всего по данному делу наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 572 млн тенге, добавили в АФМ.