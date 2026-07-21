АФМ расследует масштабную незаконную добычу песка на Тоболе

Закон и Порядок

Департаментом АФМ по Костанайской области окончено расследование по фактам незаконного недропользования и самовольной добычи полезных ископаемых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Скриншот с видео АФМ

"По данным следствия, руководитель ТОО «СТС-Цемент» организовал промышленную добычу речного песка непосредственно из русла и береговой линии реки Тобол, за пределами предоставленного государством участка недр. Работы велись гидромеханизированным способом с использованием двух земснарядов непосредственно со дна реки. Общий объём реализации превысил 113 тыс куб. м. на 719 млн тенге", - говорится в сообщении.

В результате незаконной деятельности причинён экологический ущерб водным и земельным ресурсам: изменено русло реки Тобол, разрушена береговая линия, нарушен гидрологический режим, образовались участки заболачивания. По данным космических снимков, площадь нарушенных земель водного фонда превысила 28 тыс. кв. метров.

Для восстановления природного комплекса потребуется проведение берегоукрепительных работ, очистки русла и рекультивации нарушенных земель.

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемого: 12 автомашин, 10 земельных участков и нежилое помещение. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.

#АФМ #уголовное дело #Тобол

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