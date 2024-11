Аграрии обязаны экономить воду

Мировой опыт

Серьезно задуматься над возможнос­тями сбережения одного из стратегических природных ресурсов региона побуждает не только угроза его дефицита, которая прогнозируется уже в обозримом будущем, но и мировые тенденции.

Возьмем для примера Турцию, где практически треть населения проживает на сельских территориях и занимается возделыванием земли. Это значит, что опыт экономии водных ресурсов, который выработала для себя эта страна, достоин рассмотрения. Всего в этом государстве 19 млн га пахотных земель, из которых 22,6% – орошаемые.

На законодательном уровне здесь разработан механизм оплаты за воду, которая используется для полива. Тарифы зависят от разных условий – близости источников, ценности самих сельскохозяйственных культур. К тому же половина возделываемых земель была освоена лишь недавно, и плата берется за полив лишь этой части сельхозугодий. За орошение старых, традиционных сельскохозяйственных земель фермерам платить не надо.

Экономическая реформа Китая, начавшаяся в 1980-х годах, придает большое значение эффективному использованию водных ресурсов. Население этой страны составляет больше 1,4 млрд человек, а общая площадь земель, с которых можно собрать урожай, – 138 млн га.

Посевные площади занимают 100 млн га, половина из них – орошаемые земли. Государственные водохранилища и более 5 тыс. водных сооружений служат для поддержания системы управления водными ресурсами.

Плата за воду, используемую в сельском хозяйстве, определяется регионами и количеством доступной живительной влаги. При этом на 75% эти средства покрываются из государственного бюджета, на 25% – за счет водопользователей.

Израиль, всегда испытывавший нехватку плодородных земель и воды, решает вопрос экономии главного ресурса для сельского хозяйства путем механизации подачи воды. Таким образом решается проблема удержания влаги в почве. Соглашения о водоснабжении заключаются в начале года, а лимит воды четко определяется в мае.

В этой стране контроль за потреблением воды является очень строгим, и если потребители используют воду сверх предела, с них будет взиматься плата в 10 раз больше за кубический метр. Потребители также платят штраф за сброс водных ресурсов, за загрязнение грунтовых и поверхностных вод. Эти меры являются важным фактором обеспечения эффективного водопользования и сокращения водопотребления.

Центрально-Азиатский регион, напротив, отличает весьма расточительное использование воды. Причем стоит отметить, что практически во всех странах ЦА водопроводная вода считается питье­вой. Это значит, что зачастую полив сельскохозяйственных угодий ведется живительной влагой, пригодной для употребления человеком.

По данным Aquastat, общий годовой водозабор на душу населения в РК составляет около 1,4 тыс. куб. м, это почти 3,6 тыс. литров на человека в день. Близкие показатели в Туркменистане, Узбекистане, Азербайджане, Кыргызстане и Таджикистане.

Уже меньший, но все же достаточно высокий уровень потребления воды у наших соседей по СНГ: в Армении, России и Грузии. Бережнее всего к живительной влаге относится Беларусь.

Причина беспечного отношения к воде достаточно очевидна – это цена. В регионе ЦА она практически самая низкая в мире. По данным The International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities за 2021 год, среди 90 стран мира Казахстан входил в тройку самых «дешевых» в плане водо­снабжения. Вполне естественно, что соседствуют с нашей страной в этом рейтинге государства, которые возглавляют списки самых расточительных пользователей воды.

Как показывает сравнительный анализ, в Дании, к примеру, стоимость воды в 25 раз выше, чем в Казахстане, в Швеции – в 22 раза.

Казахстанский эксперимент

Безусловно, бесконтрольно тратить воду лишь потому, что она дешево стоит, – непозволительная роскошь. По данным ООН, более миллиарда человек уже сегодня не имеют достаточного доступа к этому ресурсу, а еще 2,7 млрд испытывают нехватку воды по меньшей мере в течение одного месяца в году.

К 2030 году глобальный дефицит воды в мире может составить 40%. Наивно считать, что это не коснется нашей страны: по прогнозам, через пять лет нехватка жизненно важного ресурса в Казахстане может достичь 15%.

Дело в том, что Центрально-Азиатский регион входит в число самых уязвимых перед изменением климата. Температура здесь растет быстрее, чем в среднем на планете, увеличивая засушливые периоды и сокращая количество осадков.

Стремительно сокращается площадь ледников – на 30% за последние 50 лет. Климатические изменения влекут за собой уменьшение стока рек, в то время как потребности региона в воде растут.

Поскольку основным потребителем воды является сельское хозяйство, угрозу нехватки стратегического ресурса можно найти в развитии системы ирригационного и капельного орошения.

Благодаря совместному проекту Регионального экологического центра Центральной Азии и компании Coca-Cola одному из крестьянских хозяйств Акмолинской области уже удалось продемонстрировать эффективность капельного орошения в снижении расходов поливной воды.

– Проблема потребления воды и сохранения водных ресурсов становится все более актуальной, и для безо­пасности стран ЦА эта проблема приобретает все большее значение, – говорит исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии (CAREC) Зафар Махмудов. – Ресурсы эти ограничены, и одно из предложений для решения проблемы вододефицита – внедрение новых технологий для сбережения и устойчивых практик для фермеров. Центр был создан около 20 лет назад как раз для решения этих вопросов. Мы работаем в основном за счет финансов международных институтов и грантов. Но хотелось бы, чтобы крупный отечественный бизнес тоже участвовал в этом процессе, демонстрируя поддержку нашим фермерам. Пока же складывается тенденция, когда все возлагают надежды главным образом на помощь развитых стран. Но пришло время брать ответственность на себя.

Региональный экологический центр Центральной Азии при поддержке международной компании запустил информационный портал, который предоставляет фермерам необходимые образовательные материалы, а также карты влажности почвы и высоты снежного покрова по всему региону ЦА. Теперь дело за самими сельхозпроизводителями. Нужны энтузиасты, которые готовы рискнуть в применении сберегающих технологий орошения, ведь на начальном этапе это требует финансовых вложений.

Глава крестьянского хозяйства «Нива» Евгений Лавров искренне признается, что фермеры дейст­вительно народ опасливый: преж­де чем решиться на новшества, сто раз подумают, просчитают все нюансы, опробуют. Понять их можно – зона рискованного земледелия, к которой относится Акмолинская область, не терпит просчетов. Но при профессиональной экспертной поддержке, которую оказали ему организаторы проекта, он все же рискнул применить у себя на полях технологии капельного орошения. И остался в плюсе – расходы на полив сократились в шесть раз, а урожай картофеля, помидоров, капусты и других овощей увеличился на треть.

– До этого мы поливали арычным методом, расход воды был большой. Да и труда этот подход требовал немалого – нужно соорудить борозды, следить, чтобы вода следовала в нужном направлении, – делится опытом Евгений Лавров. – Эффективности полива не всегда удавалось достичь, иногда перельешь, а порой влага впитается в землю, не дойдя до корней растения. С установкой капельного орошения начали изучать все нюансы применения этого метода. В результате за сезон на двух участках хозяйства площадью пять гектаров было потрачено чуть больше трех тысяч кубометров воды. При традиционном орошении этот показатель достиг бы почти четырех тысяч кубометров на гектар.

Все дело в том, что при капельном орошении используется специальная система подачи влаги в прикорневую зону малыми порциями. Этот способ наиболее эффективный и наименее травматичный для растений. Например, если использовать дождевание, то в жару от капель на листьях могут появиться ожоги. К тому же испарение влаги с большой площади приведет к подпариванию растений, отчего может развиваться гниль.

Капельное орошение помогает избежать подобных рисков. Вода подается именно под корень растений, при этом вегетативная часть остается сухой. Одним из ключевых факторов, которые влияют на развитие растений и урожайность, является время полива, и капельное орошение также позволяет настроить его на оптимальное время суток – без участия оператора.

С помощью капельного орошения можно проводить и прикорневую подкормку – подавать растениям не только воду, но и питательные растворы с жидкими удобрениями, антистрессантами или стимуляторами. Ну и, конечно, использование системы капельного полива отметает необходимость делать это вручную, тратя время и силы. Поскольку растение питается и увлажняется равномерно, увеличивается и урожайность.

Из минусов – только цена. Для казахстанских фермеров установка системы будет стоить в среднем около 1 млн на га. Конечно, есть нюансы, от которых эта сумма зависит напрямую – от видов и особенностей сельскохозяйственных культур, от удаленности источника воды. Но цена водосберегающих технологий в любом случае оправдает себя, ведь дефицит одного из главных стратегических ресурсов будет стоить еще дороже.