По поручению Главы государства Министерство водных ресурсов и ирригации разрабатывает проект по обеспечению западных регионов Казахстана питьевой водой из подземного месторождения «Кокжиде» в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на вышеуказанное ведомство.

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Запасы чистой воды в нем составляют 173,4 тыс кубометров в сутки.

На сегодня начата работа по проведению исследований на месторождении «Кокжиде». Министерство водных ресурсов и ирригации подписало соглашение с испанской компанией Xcalibur Smart Mapping о проведении аэромагнитных съемок месторождения.

Работа будет проведена за счет гранта от Королевства Испания. Съемка позволит получить актуальные данные по запасам воды и контурам месторождения «Кокжиде».

Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса выделила 250 млн тенге на изучение эффекта нефтедобычи на воды месторождения. Исследования проводит Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.Сатпаева. Работы завершатся в декабре этого года.