В Кокшетау подрядчик, ТОО «Caspian Contractors Trust», будет выплачивать разницу в размере 135 млн тенге в случае задержки срока сдачи городских водоочистных сооружений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата

Фото: акимат Акмолинской области

Таково решение акима Акмолинской области Марата Ахметжанова, поручившего в кратчайшие сроки обеспечить жителей Кокшетау чистой питьевой водой.

В ходе рабочей поездки глава региона проверил ход реконструкции водоочистных сооружений, рассчитанных на 30 тысяч кубометров воды в сутки. На сегодня на объекте закончены строительно-монтажные работы лабораторного корпуса, завезено необходимое оборудование. На завершение проекта в 2025 году из областного бюджета выделено более 800 миллионов тенге.

Сдача объекта позволит обеспечить Кокшетау питьевой водой из Чаглинского водохранилища, стоимость одного кубометра воды из которого, составляет 2 тенге. Для сравнения, вода из резервного источника — Сергеевского водохранилища — обходится в 312 тенге за кубометр.

Ранее подрядная организация ТОО «Caspian Contractors Trust» планировала сдать объект до мая, однако срок сдвинулся на июнь. Аким области потребовал завершить реконструкцию до 1 июня, подчеркнув, что в противном случае подрядчик будет ежемесячно возмещать разницу в стоимости воды, а это порядка 135 миллионов тенге.

—Важно в кратчайшие сроки обеспечить горожан чистой питьевой водой. Если работы не завершатся до 1 июня, все дополнительные расходы возложим на подрядную организацию, — заявил Марат Ахметжанов.

Глава региона также поручил местным исполнительным органам усилить контроль за численностью задействованных рабочих и соблюдением графика строительства.