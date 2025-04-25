С начала года из Капшагайского водохранилища Алматинской области в озеро Балхаш было направлено 3,8 млрд кубометров живительной влаги

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

За год уровень воды в озере Балхаш вырос на 12 см – с 341,52 м по Балтийской системе до 341,64 м. Объем воды увеличился на 2 млрд кубометров, сообщает Kazpravda.kz

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, с начала 2025 года по сегодняшний день из Капшагайского водохранилища Алматинской области в озеро Балхаш было направлено 3,8 млрд кубометров воды.

За аналогичный период прошлого года этот показатель достиг 2,9 млрд кубометров. Это оказывает положительное влияние на экологическую обстановку региона и дельты реки Или.

Наполнение Капшагайского водохранилища позволит успешно провести поливной период в Акдалинском и Шенгельдинском массивах орошения.

Объем воды в озере Балхаш зависит от трансграничной реки Или. Сток реки регулируется Капшагайским водохранилищем. Всего в этом году из водохранилища в Балхаш планируется направить 12 млрд кубометров воды.

«Министерство ведет комплексную работу по обеспечению озера Балхаш необходимыми объемами воды. На следующей неделе мы обсудим с экспертами из Франции разработку мастер-плана по сохранению Балхаша, который будет рассчитан до 2040 года. Напомню, что в прошлом году мы достигли договоренности о проведении совместного исследования бассейна озера»,– сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Напомним, до начала очередного туристического сезона намечено завершить реконструкцию дороги к озеру Балхаш. Как сообщили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Жетысу, протяженность обновленной автострады до побережья составит 132 км. Также в местах отдыха продолжается строительство инженерных сетей на общую сумму 7,9 млрд тенге.