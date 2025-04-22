До конца этого года Министерство водных ресурсов и ирригации планирует сдать в эксплуатацию водохранилища, которые позволят дополнительно накапливать до 180 млн кубометров воды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на профильное ведомство
Строительство новых и реконструкция существующих водохранилищ позволит эффективнее противодействовать паводкам и собирать больше талой воды для дальнейшего использования в сельском хозяйстве и промышленности.
В настоящий момент в Туркестанской области строятся водохранилища «Байдибек-ата» и «Каракуыс», в Алматинской области – Кызылжарское водохранилище. В Акмолинской области строится накопитель на реке Жабай, а в рамках дноуглубительных работ русла реки Чаглинка планируется строительство трех небольших водохранилищ. В Жамбылской области планируется завершить строительство трех прудов «Андас».
Продолжается реконструкция Ынталинского водохранилища в Жамбылской области, Кировского водохранилища в Западно-Казахстанской области и Капшагайского водохранилища в Туркестанской области.
Согласно Концепции развития системы управления водными ресурсами, до конца 2030 года в Казахстане планируется построить 42 новых и реконструировать 37 действующих водохранилищ. Это обеспечит устойчивое водоснабжение сельского хозяйства, снизит угрозу подтоплений и уменьшит зависимость от трансграничных вод. В северных регионах новые водохранилища помогут аккумулировать 1,5 млрд кубометров паводковых вод, предотвращая подтопление 216 населенных пунктов. На юге они позволят увеличить поливные площади на 295 тысяч гектаров.
«На сегодня идет разработка проектно-сметной документации по строительству 6 и реконструкции 15 водохранилищ. Кроме того, министерство активно привлекает инвесторов. Уже есть соглашение с Исламским банком развития, по которому в этом году планируется начать строительство 4 новых и реконструкцию 4 действующих водохранилищ. Второй этап сотрудничества с ИБР предусматривает строительство 11 и реконструкцию 13 водохранилищ», – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.