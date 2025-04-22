​​​​​​До конца этого года Министерство водных ресурсов и ирригации планирует сдать в эксплуатацию водохранилища, которые позволят дополнительно накапливать до 180 млн кубометров воды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на профильное ведомство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Строительство новых и реконструкция существующих водохранилищ позволит эффективнее противодействовать паводкам и собирать больше талой воды для дальнейшего использования в сельском хозяйстве и промышленности.



В настоящий момент в Туркестанской области строятся водохранилища «Байдибек-ата» и «Каракуыс», в Алматинской области – Кызылжарское водохранилище. В Акмолинской области строится накопитель на реке Жабай, а в рамках дноуглубительных работ русла реки Чаглинка планируется строительство трех небольших водохранилищ. В Жамбылской области планируется завершить строительство трех прудов «Андас».



Продолжается реконструкция Ынталинского водохранилища в Жамбылской области, Кировского водохранилища в Западно-Казахстанской области и Капшагайского водохранилища в Туркестанской области.



Согласно Концепции развития системы управления водными ресурсами, до конца 2030 года в Казахстане планируется построить 42 новых и реконструировать 37 действующих водохранилищ. Это обеспечит устойчивое водоснабжение сельского хозяйства, снизит угрозу подтоплений и уменьшит зависимость от трансграничных вод. В северных регионах новые водохранилища помогут аккумулировать 1,5 млрд кубометров паводковых вод, предотвращая подтопление 216 населенных пунктов. На юге они позволят увеличить поливные площади на 295 тысяч гектаров.