Ахылбека Куришбаева представили коллективу Национальной академии наук

В Алматы помощник президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям Руслан Желдибай представил научному сообществу нового руководителя Национальной академии наук Ахылбека Куришбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Доктор сельскохозяйственных наук, академик Ахылбек Куришбаев был назначен на эту должность распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева от 22 января 2024 года.

Руслан Желдибай поблагодарил бывшего президента Национальной академии наук Кунсулу Закарию за проделанную работу и пожелал ей успехов на посту советника президента по вопросам науки и инноваций.

В мероприятии приняли участие актив Национальной академии наук Республики Казахстан, руководители научных организаций и академики.

На совещании были обсуждены задачи, стоящие перед отечественной наукой, вопросы усиления прикладного характера науки и внедрения научных разработок в экономику страны.

В рамках встречи учеными были высказаны предложения по организации мероприятий в рамках празднования 125-летнего юбилея основателя Академии наук Каныша Сатпаева.