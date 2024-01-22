Ахылбек Куришбаев возглавит Национальную академию наук

Такое распоряжение подписал президент, передает Kazpravda.kz со ссылой на Акорду

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"Распоряжением Главы государства Куришбаев Ахылбек Кажигулович назначен президентом Национальной академии наук Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

До назначения был вице-президентом НАН РК, председателем правления-ректором Казахского национального аграрного исследовательского университета. С 2002-го по 2011 год работал в министерстве сельского хозяйства на разных руководящих должностях, в том числе министром сельского хозяйства.