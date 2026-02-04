Аида Балаева призывает доверять только официальной информации

Масс-медиа
154

и не распространять фейки в социальных сетях

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На своей странице в Facebook министр культуры и информации попросила казахстанцев воздержаться от распространения фейковой информации касательно обсуждения проекта новой Конституции и доверять только проверенным официальным источникам, передает Kazpravda.kz

«Мы живем в историческое время, когда решается судьба страны, определяется ее дальнейшее развитие на будущие десятилетия. Обсуждение проекта новой Конституции стало важнейшим событием в жизни нашего государства.

Не секрет, что некоторые недобросовестные пользователи активизировали в социальных сетях свою деятельность, принимая попытки дестабилизации социально-политической обстановки в Казахстане.

Провокаторы дезинформируют аудиторию, открывая ложные страницы и аккаунты (например, фейк-аккаунты Мухтара Шаханова, Шавката Рахмонова и другие, где размещается провокационная информация и призывы по вопросам языка, продажи земли и т.д.), отдельно размещаются фейки о якобы проходящих больших митингах и протестных выступлениях, инициируется манипулятивное обсуждение отдельных статей Конституции», - написала Аида Балаева.

По ее словам, министерство культуры и информации получает сигналы от СМИ и известных пабликов о технических атаках. Как уполномоченный орган в настоящее время МКИ разбирается в данной ситуации.

«В этой связи прошу доверять только официальной информации и не распространять фейки. Это влечет уголовную и административную ответственность», - предупредила глава МКИ.

#информация #фейки #Балаева #МКИ

