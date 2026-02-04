На своей странице в Facebook министр культуры и информации попросила казахстанцев воздержаться от распространения фейковой информации касательно обсуждения проекта новой Конституции и доверять только проверенным официальным источникам, передает Kazpravda.kz

«Мы живем в историческое время, когда решается судьба страны, определяется ее дальнейшее развитие на будущие десятилетия. Обсуждение проекта новой Конституции стало важнейшим событием в жизни нашего государства.

Не секрет, что некоторые недобросовестные пользователи активизировали в социальных сетях свою деятельность, принимая попытки дестабилизации социально-политической обстановки в Казахстане.