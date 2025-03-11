Аида Балаева сделала заявление об объединении двух телеканалов

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Дана Аменова
корреспондент

Слияние телеканалов EL ARNA и «Хабар» завершится до 1 мая

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На своей странице в Facebook министр культуры и информации РК Аида Балаева написала, что с учетом стремительного изменения отечественного медиапространства и в целях необходимости оптимизации государственных ресурсов было принято стратегическое решение об объединении телеканалов EL ARNA и «Хабар», передает Kazpravda.kz 

Данный шаг, по её словам, направлен, в первую очередь, на повышение эффективности работы отечественных телекомпаний и расширение аудитории казахстанского контента. Слияние телеканалов EL ARNA и «Хабар» завершится до 1 мая.

Министр сообщила, что весь ценный контент EL ARNA будет интегрирован в сетку вещания «Хабар», что позволит сохранить лучшие проекты, сделать их более доступными широкой аудитории и обеспечить их дальнейшее развитие. Телеканал EL ARNA выполнял важную миссию – служил площадкой для трансляции отечественных художественных и документальных фильмов, сериалов, а также культурных и образовательных программ.

«Мы признаем и высоко ценим этот вклад в развитие национального кинематографа и телевидения. МКИ выражает искреннюю благодарность коллективу телеканала EL ARNA за их многолетнюю работу, профессионализм и вклад в развитие отечественной медиасферы. Все сотрудники телеканала в процессе реорганизации будут трудоустроены внутри агентства «Хабар» с сохранением уровня заработных плат, их опыт и знания востребованы в новых проектах.

Предусмотренные расходы на производство и распространение программ телеканала EL ARNA будут перераспределены в пользу стратегически важных телеканалов 24.kz и «Хабар» с целью усиления контента и своевременного обновления технических средств. Хотела бы еще раз выразить свою искреннюю благодарность всем причастным к деятельности канала EL ARNA и желаю новых творческих высот и вдохновения!» – констатировала Аида Балаева.

Также она напомнила, что телеканал EL ARNA был создан 22 марта 2000 года как первый национальный канал, вещающий только на государственном языке и изначально назывался «Хабар-2». С марта 2002 года сменил название на EL ARNA и перешёл на двуязычный принцип вещания.

C марта 2014 года прекратил своё вещание и на частоте канала EL ARNA стал вещать новостной телеканал 24.KZ. 27 марта 2017 года новый телеканал EL ARNA возобновил своё вещание в формате отечественного киноканала, с 2024 года был переформатирован в молодёжно-развлекательный канал.

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