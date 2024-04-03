Академии наук Казахстана и Китая будут исследовать проблемы экологии и земельных ресурсов

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В Пекине подписан Меморандум о взаимопонимании между Национальной академией наук Казахстана при Президенте Республики Казахстан (НАН РК) и Академией наук Китая

Фото: kazpravda.kz

Теперь академии будут развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства, медицины, а также в космических исследованиях, сообщает агентство Kazinform.

Как сообщила вице-президент НАН РК Ляззат Ералиева, соглашение предполагает в перспективе проведение научных исследований в области космоса, агробиоресурсов, экологии и медицины.

«Подписание меморандума о взаимопонимании станет важным шагом в укреплении научных связей между Казахстаном и Китаем. Сегодня это взаимодействие должно усилиться», - сказала она.

Академия наук Казахстана создана в 1946 году. В 2023 году Национальной академии наук Республики Казахстан возвращен государственный статус.

Академия наук Китая, создана в 1949 году, и является ведущим центром фундаментальных исследований в области естественных наук КНР. В ее структуру входят более 100 научно-исследовательских институтов и три университета.

Сегодня при поддержке глав государств Казахстана и КНР, наряду с экономическими связями между двумя странами, активно расширяется сфера сотрудничества научно-исследовательских организаций и учреждений высшего образования. Одним из конкретных шагов является то, что принято решение о создании «Казахско–Китайского научного центра» при Национальной академии наук Республики Казахстан.

Также, стороны договорились в целях координации мероприятий в области науки и образования для устойчивого сельского хозяйства соседних стран, расположенных на Великом Шелковом пути, создать научно-исследовательский центр по внедрению инновационных водосберегающих технологий против засухи.

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