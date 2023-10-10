Аким Кызылординской области доложил Токаеву о развитии региона

Президент, Поездки, Экономика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Нурлыбек Налибаев отметил, что значительный вклад в улучшение жизни области вносят местные предприниматели

Фото: пресс-служба президента РК

Аким Нурлыбек Налибаев доложил Касым-Жомарту Токаеву об основных показателях социально-экономического развития Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

По информации акима области:

- наблюдается рост показателей социально-экономического развития. В частности, объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 115,8% (227 млрд тенге), сельском хозяйстве – на 101,6% (157 млрд тенге), строительстве – на 126,4% (117 млрд тенге), жилищном строительстве – на 118,9% (618 тыс. кв. м), торговле – на 104,1% (531 млрд тенге). Объем инвестиций в основной капитал в текущем году планируется довести до 472 миллиардов тенге. Большая часть из них приходится на частные инвестиции;

- в рамках национального проекта «Комфортная школа» в области в течение ближайших трех лет планируется построить 27 школ. В Кызылорде ведется работа по строительству физико-математической школы-интерната;

- продолжается строительство многопрофильной больницы на 300 коек с поликлиникой и онкологическим отделением, центра крови. В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в населенных пунктах региона строится 27 медико-амбулаторных объектов;

- в регионе будет введен в строй ряд спортивных и социально-культурных объектов. В частности, началось строительство Центрального стадиона на 7 тысяч мест, многопрофильного физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым бассейном. На возведение 11 малых физкультурных комплексов в районах из местного бюджета выделено 2,6 миллиарда тенге. Находящийся на завершающем этапе строительства центр искусства в областном центре будет сдан до конца года.

Нурлыбек Налибаев отметил, что значительный вклад в улучшение жизни региона вносят и местные предприниматели. Работы по строительству социальных объектов, обновлению парков отдыха, игровых и спортивных площадок, фасадов домов, благоустройству дворов осуществляются за счет спонсорских средств.

#Токаев #развитие #аким #Кызылорда #Налибаев

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