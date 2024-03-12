Аким ЗКО пригрозил «медлительным» чиновникам увольнением

Инвестиции
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Дана Аменова
Корреспондент

Глава региона обещал наказать подчиненных за волокиту с инвестпроектами, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат ЗКО

- Нам необходимо реализовать конкретные инвестпроекты по дальнейшей диверсификации экономики области, в том числе по привлечению инвестиций. Несмотря на то, что город Уральск является областным центром, по итогам 2023 года объем частных инвестиций в основной капитал уменшился на 6,8% - 83 млрд тенге. Также низкие показатели наблюдаются в ряде районов, - сказал на совещании аким области Нариман Турегалиев.

Он предупредил, что работа каждого акима района, каждого руководителя управления должна быть связана с привлечением инвестиций.

- Буду принимать кадровые решения, если не будете заниматься инвестпроектами. Нужны конкретные проекты. Нужен результат, - пригрозил аким области.

По данным управления предпринимательства Западно-Казахстанской области, в рамках привлечения инвестиций в регион, в прошлом году было запущено 45 проектов, в результате чего создана 1 тыс. новых рабочих мест.

По итогам 2023 года объем инвестиций в основной капитал вырос на 16,4% и составил 645,6 млрд тенге. Большая часть из них – инвестиции, привлеченные через Карачаганакское месторождение.

Между тем работа по привлечению инвестиций со стороны городов областного значения и районов ведется медленно. Более половины районов имеют проекты в пределах суммы 1 млрд тенге, а проекты, представленные в Букейординском, Каратобинском, Казталовском, Чингирлауском районах, находятся на низком уровне - ниже 205 млн тенге.

#ЗКО #аким #увольнение #угроза #чиновники #Нариман Турегалиев

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