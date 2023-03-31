Акима порезали ножом на работе в Жамбылской области

Аким Ойталского сельского округа Жамбылской области на рабочем месте получил ножевые ранения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.
Главу сельского округа доставили в больницу.
Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции Меркенского района 24 марта. На тот момент подозреваемый был неизвестен.
Полиция начала досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 42-летний местный житель.
«По результатам медицинской экспертизы установлено, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Кроме этого, стало известно, что до 2013 года он состоял на учете в Жамбылском областном центре психического здоровья с диагнозом «шизофрения Ф-20».
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Назначен ряд необходимых экспертиз, ведется следствие», – отметили в пресс-службе ДП области.