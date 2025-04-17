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Как отметили комментаторы, такие пробки здесь – ежедневное явление. Дело в том, что близ села Байсерке находится железнодорожный переезд, который часто перекрывают по причине движения поездов.

Не первый год местные активисты и общественники просят построить здесь мостовой путепровод-развязку. Устав стоять в бесконечных заторах, автомобилисты предложили подать петицию в e-өтініш. Другие считают нужным обратиться с жалобой на телевидение. По их словам, автомобильный поток на этом участке не прекращается, нормально проехать здесь невозможно не только в часы пик, но и в дневное время.

По данным специалистов, ежедневная интенсивность движения на данном маршруте, ведущем из Алматы в сторону Конаева (параллельно капшагайской трассе), превышает 20 тыс. автомобилей. Летом прошлого года представители местных властей сообщали о том, что разрабатывается проектно-сметная документация для строительства путепровода. Но пока неизвестно, когда начнется строительство объекта.