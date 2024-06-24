Акимат Астаны не будет ремонтировать сгоревший ЖК Rixos Khan Shatyr Residences

Фото: МЧС РК

В столичной администрации прокомментировали информацию о ремонте ЖК Rixos Khan Shatyr Residences, где 22 июня произошел пожар, сообщает Kazpravda.kz

Созданная акиматом комиссия занимается организационными вопросами.

«Ремонт пострадавших квартир и фасада не будет производиться за счет бюджета. Комиссия рассматривает технические вопросы, связанные с дальнейшей эксплуатацией здания. С учетом того, что в данном доме произошел пожар, это ЧС, акиматом города оказывается помощь по организационным вопросам», – говорится в сообщении.

Напомним, в высотном здании, расположенном возле ТРЦ «Хан Шатыр», горела наружная обшивка и утеплитель жилого комплекса со 2 по 27 этажи.

Накануне аким Астаны Женис Касымбек встретился с владельцами квартир ЖК Rixos Khan Shatyr Residences, пострадавших от пожара.