Аким Астаны встретился с жильцами горевшей высотки

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Причина пожара выясняется ДЧС города, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек встретился с владельцами квартир ЖК «Rixos Khan Shatyr Residences», пострадавших от пожара.

В настоящее время создается комиссия по ликвидации последствий пожара, написал в своем Instagram-аккаунте аким столицы, передает официальный сайт столичного акимата.

«Формируем рабочую комиссию по ликвидации последствий пожара. Сейчас эксперты будут давать техническое заключение, после сразу приступим к восстановлению фасада и ремонту пострадавших квартир. Причина пожара выясняется ДЧС города», - написал аким столицы.

Как сообщалось, вчера произошел пожар в высотном здании, расположенном возле ТРЦ «Хан Шатыр» в Астане: горела наружная обшивка и утеплитель жилого комплекса со 2 по 27 этажи.

#Астана #пожар #Женис Касымбек

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