Пожар в высотке близ «Хан Шатыр»: названа предварительная причина возгорания

Жертв и пострадавших нет, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Накануне произошел пожар в высотном здании, расположенном возле ТРЦ «Хан Шатыр» в Астане: горела наружная обшивка и утеплитель жилого комплекса со 2 по 27 этажи.

Силами спасателей эвакуировано 12 человек, из них 7 детей. Спасены 2 человека, в том числе один ребенок.

«Предварительная причина возгорания - работы с огнем либо малокалорийный источники огня. На месте происшествия работают дознаватели», - сообщили в МЧС.

В ликвидации пожара были задействованы 20 единиц техники и 91 спасатель МЧС РК.

Жертв и пострадавших нет.