Акимат Шымкента отменил празднование Дня города

Фото: otyrar.kz

Акимат Шымкента объявил о переносе всех мероприятий, приуроченных ко Дню города. 19 июня и в ближайшие дни в городе развлекательных программ не ожидается, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.

«Ежегодно 19 июня в Шымкенте традиционно отмечается День города. В этом году в связи с лесными пожарами, произошедшими в Абайской области, праздничные мероприятия, запланированные ко Дню города, планируется провести в преддверии Дня Республики», — сообщили в акимате Шымкента.

В Абайской области бушуют лесные пожары, погибли 14 человек. На местах работают огнеборцы. По прогнозам нового министра ЧС, спецотрядам нужны еще несколько дней для ликвидации пожаров.

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил в 10-дневный срок выяснить все обстоятельства происшествия в области Абай и составить соответствующее заключение.