Акимат Шымкента отменил празднование Дня города

Мероприятия, запланированные ко Дню города, планируется провести в преддверии Дня Республики, сообщили в городской администрации.
Акимат Шымкента объявил о переносе всех мероприятий, приуроченных ко Дню города. 19 июня и в ближайшие дни в городе развлекательных программ не ожидается, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.
«Ежегодно 19 июня в Шымкенте традиционно отмечается День города. В этом году в связи с лесными пожарами, произошедшими в Абайской области, праздничные мероприятия, запланированные ко Дню города, планируется провести в преддверии Дня Республики», — сообщили в акимате Шымкента.
В Абайской области бушуют лесные пожары, погибли 14 человек. На местах работают огнеборцы. По прогнозам нового министра ЧС, спецотрядам нужны еще несколько дней для ликвидации пожаров.
Премьер-министр Алихан Смаилов поручил в 10-дневный срок выяснить все обстоятельства происшествия в области Абай и составить соответствующее заключение.