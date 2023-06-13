Премьер поручил в 10-дневный срок выяснить все обстоятельства происшествия в области Абай

Фото пресс-службы Правительства РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам ликвидации крупного природного пожара в области Абай и оказания необходимых мер поддержки пострадавшим семьям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Совещание началось с минуты молчания в память о погибших в результате чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр подчеркнул, что для выяснения причин и ликвидации последствий ЧС создана специальная правительственная комиссия, в состав которой входят представители профильных министерств и правоохранительных органов.

Алихан Смаилов поручил в 10-дневный срок выяснить все обстоятельства происшествия и составить соответствующее заключение.

Кроме того, во исполнение поручений главы государства, данных на заседании оперативного штаба в области Абай, семьям погибших из средств фонда «Қазақстан халқына» будет выплачено по 7 млн тенге, а также по 2 млн тенге на каждого несовершеннолетнего ребенка. Параллельно создан отдельный фонд для оказания необходимых мер поддержки семьям погибших и пострадавшим.

Вместе с тем более 40 казахстанских вузов готовы предоставить свои гранты и места в общежитиях студентам из пострадавших от пожара семей. При этом для студентов и магистрантов, обучающихся на платной основе, предусмотрен перевод на грант.

В заключение премьер-министр отметил необходимость обеспечить нормативное материально-техническое оснащение природоохранных и лесных учреждений с упором на внедрение систем раннего обнаружения очагов возгорания, видеонаблюдения и мониторинга.