Акиматы, МЧС, профильное министерство уклоняются от ответственности – Токаев о паводках

Выступая на заседании республиканского штаба по ликвидации последствий паводкового периода, глава государства подверг критике Концепцию развития системы управления водными ресурсами до 2030 года

Фото: Акорда

Документ, утвержденный правительством, не позволяет комплексно решить проблему предотвращения и сокращения ущерба от паводков, считает президент Касым-Жомарт Токаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

По его мнению, План действий по ее реализации носит декларативный характер. Поручено пересмотреть положение Концепции.

Глава государства считает, что акиматы, МЧС, министерство водных ресурсов не работают сообща, уклоняются от ответственности.

«Перекладывают работу друг на друга. Если ситуация не изменится, надо отстранять от должности ответственных лиц. Главный критерий – эффективность госслужащих. Между госорганами и акиматами отсутствует четкий и стабильный алгоритм коммуникации. Соответствующее министерство должно контролировать готовность страны к стихийным бедствиям. Это его основная задача. Акцент должен быть сделан на этом вопросе. Министерство должно проверять состояние гидротехнических и других важных объектов и предоставлять достоверные данные», – отметил президент.

Он призвал в вопросе борьбы с наводнениями обратить внимание на международный опыт и тщательно изучить, как другие страны справляются с паводками.