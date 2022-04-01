Происшествия , Общество , Видеогалерея
Акмолинка обвинила мужа в растлении 4-летней дочки: в деле появились неожиданные подробности

Появились новые подробности в деле об предполагаемом изнасиловании четырехлетней девочки в Акмолинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Накануне ее мать рассказала «Астана Таймс», что супруг надругался над дочерью.

Однако адвокат обвиняемого утверждает, что женщина все выдумала и подговорила ребенка дать показания против отчима. Якобы причиной стало решение подозреваемого о разводе.

«Как утверждает мой клиент, он уличил ее в супружеской неверности. Все жители этого села знают этого парня и могут подтвердить, что он новый ухажер этой Бирюковой. После того, как он принял решение разводиться и нанял адвоката, неожиданно появляется заявление о фактах педофилии. Вы не находите это странным?» – апеллирует адвокат подозреваемого Торехан Оразбек.

Правозащитник ссылается на результаты экспертиз, которые не выявили признаков насилия. Не было следов сексуальных действий на постельном белье и одежде, изъятых из дома Мадины Бирюковой.

Адвокат также просит вмешаться в дело лингвиста. Напомню, по словам женщины, детектор лжи указал на то, что подозреваемый говорит неправду.

К слову, в деле может появиться новый фигурант. В полиции сообщили, что мать пострадавшей девочки изменила показания и подозревает своего племянника.

«В день обращения в отдел полиции в отношении малолетней назначена СМЭ, согласно заключению которой каких-либо патологических изменений на коже и слизистой оболочке прямой кишки девочки не обнаружено. Причины образования повреждений могут носить морфологический характер. В последующем назначена комиссионная экспертиза. Допрос девочки проведен в день обращения с участием ее матери, дипломированного педагога, психолога, адвоката и прокурора. В ходе расследования представитель малолетней изменила свои показания, указав, что насильственные действия совершил не отчим, а ее родственник», – отметила старший следователь следственного управления Департамента полиции Акмолинской области Асем Кочубаева.

 

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