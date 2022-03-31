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В растлении дочки обвиняет мужа жительница Акмолинской области

Жительница Акмолинской области обвиняет мужа в изнасиловании ее четырехлетней дочери. Об этом ей рассказала сама девочка. Отчим, по ее словам, не раз надругался над ней, пока матери не было дома. Взамен покупал игрушки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Как рассказывается в сюжете телеканала, шокирующую историю опубликовали общественники. Над четырехлетней девочкой надругался отчим. Рассказать об этом она решилась только после развода родителей.

Пока мама была в больнице глава семейства оставался один с двумя малолетними падчерицами и 7-месячным сыном. Тогда-то он и проворачивал свои грязные дела. Теперь девочка больше всего боится возвращения педофила.

«Оказывается, в течение времени мы это поняли, он это делал, а потом покупал ей игрушки, сидел, рисовал, играл. Компенсировал этим, чтобы она не думала. Она понять не могла, хорошо это или плохо», – говорит мать пострадавшей Мадина Бирюкова.

Сейчас женщина вспоминает, дочка и раньше жаловалась на отчима. Якобы, он портил ее одежду. Но тогда Мадина не могла и представить, что живет с педофилом. Теперь жалости к бывшему возлюбленному не осталось. Как и сомнений в его деяниях. А вот полицейские, видимо, считают по-другому, говорится в сюжете.

«Мне дня три назад звонит следователь и говорит написать отказ от обвинений, и что вы не хотите, чтобы в его отношении какие-то меры принимались. Со слов девочки, говорит, никто его не посадит и ничего ему не будет. Они мне начали говорить, что полиграф не имеет юридической силы», – рассказывает Мадина Бирюкова.

Мадина также отмечает бездействие, грубость и невежество следователей. Стражи порядка якобы намекают, что женщина сама выдумала эту историю.

Вмешаться пришлось общественникам. Активисты надеются, общественный резонанс заставит полицейских достойно выполнять свои обязанности.

«Конечно, они в отчаянии уже. Это вопиющая ситуация. Неужели 4-летний ребенок будет врать. Даже стишок с ними в этом возрасте тяжело выучить, не то, что заставить говорить такие ужасные факты. Ребенок одно и то же рассказывал множеству полицейских. Любой психолог это подтвердит. Полиция работает абсолютно бездарно и некомпетентно. Почему не назначается комплексная медико-психологическая экспертиза?» – комментируют в ОФ «НЕМОЛЧИ.KZ».

Некоторые экспертизы все-таки провели. Правда, 4 месяца спустя. Возможно, поэтому на коже и слизистых девочки и не обнаружили следов изнасилования. Из СИЗО подозреваемого отпустили быстро. Разрешили находиться под домашним арестом.  

«Согласно заключению ППЭ подозреваемый каким-либо психическим заболеванием или временным расстройством психической деятельности не страдает. У подозреваемого склонность ко лжи не выявлена. Индивидуальные особенности направленности сексуального влечения, доходящие до уровня патологии сексуальных предпочтений в отношении несовершеннолетних, не выявлено», – пояснила старший следователь следственного управления Департамента полиции Акмолинской области Асем Кочубаева.

Сам подозреваемый обвиняет племянника жены. Хотя Мадина утверждает, он живет отдельно и практически не видятся.

Пострадавшей девочке тем временем срочно нужна помощь специалистов, но даже платные психологи отказываются заниматься этим случаем.

Фото: kirov.aif.ru

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