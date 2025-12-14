Спортсмен из Кокшетау Оразбек Асылкулов завоевал звание чемпиона мира по боксу на международных соревнованиях под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA), которые прошли 13 декабря в Дубае, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного управления физической культуры и спорта

Фото: НОК Казахстана

Спортсмен представлял Акмолинский регион в составе национальной сборной РК. В финальном поединке в весовой категории до 57 килограммов Оразбек Асылкулов уверенно одолел в бою боксера из Таджикистана. Эта победа позволила ему впервые в карьере стать чемпионом мира.

Воспитанник КГУ «Школа высшего спортивного мастерства» г. Кокшетау, имеет звание мастера спорта РК. За годы спортивной карьеры он становился чемпионом РК, неоднократно побеждал на международных и республиканских турнирах, является призером Спартакиады РК, серебряным призером чемпионата Азии 2024 года.

Кокшетауский атлет входит в основной состав национальной сборной РК по боксу.

Победа на чемпионате мира стала значимым достижением не только для самого спортсмена, но и для всего региона. Это яркий пример высокого уровня развития бокса и спортивной школы области.