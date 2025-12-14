Акмолинский боец стал чемпионом мира по боксу

Бокс
0
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Спортсмен из Кокшетау Оразбек Асылкулов завоевал звание чемпиона мира по боксу на международных соревнованиях под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA), которые прошли 13 декабря в Дубае, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного управления физической культуры и спорта

Фото: НОК Казахстана

Спортсмен представлял Акмолинский регион в составе национальной сборной РК. В финальном поединке в весовой категории до 57 килограммов Оразбек Асылкулов уверенно одолел в бою боксера из Таджикистана. Эта победа позволила ему впервые в карьере стать чемпионом мира.

Воспитанник КГУ «Школа высшего спортивного мастерства» г. Кокшетау, имеет звание мастера спорта РК. За годы спортивной карьеры он становился чемпионом РК, неоднократно побеждал на международных и республиканских турнирах, является призером Спартакиады РК, серебряным призером чемпионата Азии 2024 года.

Кокшетауский атлет входит в основной состав национальной сборной РК по боксу.

Победа на чемпионате мира стала значимым достижением не только для самого спортсмена, но и для всего региона. Это яркий пример высокого уровня развития бокса и спортивной школы области.

#бокс #чемпионат мира #Оразбек Асылкулов

