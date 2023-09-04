Лжетерроризм наносит ущерб государству и обществу на сотни миллионов тенге

Заместитель начальника первого управления Департамента по противодействию экстремизму МВД Алмас Талканбаев на брифинге в МВД рассказал, какой ущерб наносят государству и обществу лжетеррористы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Алмас Талканбаев сообщил, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма является одним из самых опасных посягательств на общественный порядок. Общественная опасность такого преступления заключается в том, что среди граждан сеют панику и страх, нарушают работу госорганов, предприятий, учреждений, коммерческих структур.

«За последние три года 115 человек, среди них 15 несовершеннолетних, были осуждены за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Такие деяния наносят ущерб деятельности организаций и ведомств. По нашим подсчетам, на один выезд сил и средств на такие ложные вызовы затрачивается от 200 до 300 тысяч тенге. Ущерб от каждого часа простоя крупных торговых центров может исчисляться миллионами тенге, тогда как ущерб обществу и государству составляет более 6,3 млрд тенге, из них государству – более 1,8 млрд тенге», – подчеркнул Алмас Талканбаев.

Спикер отметил, что паника, возникающая из-за ложных сообщений, может привести к жертвам. Родители могут потерять детей, угрозе при эвакуации могут подвергнуться беременные женщины и инвалиды.

«Как правило, подобные звонки совершаются без каких-то определенных целей: от безделья, ради шутки либо под влиянием алкоголя. Среди несовершеннолетних основные мотивы – это стремление продемонстрировать перед друзьями свою смелость, рискованность, решительность, нежелание присутствовать на занятиях или неподготовленность к уроку», – пояснил Талканбаев.

Он добавил, что у правоохранительных органов есть все возможности бороться с такими преступлениями, для чего используются самые современные техсредства.

«Как показывает практика, не помогают ни изменение голоса, ни смена сим-карты и телефона. Более 90% таких преступлений раскрывают по горячим следам в дежурные сутки», – заявил представитель министерства.

В МВД напомнили, что за ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа до 5000 МРП (14,5 млн тенге) либо исправительных работ в том же размере, а также ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет. Уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие возраста 14 лет. Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением. В случае, если такие действия совершает несовершеннолетний, то возмещать ущерб придется его родителям или законным представителям.

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