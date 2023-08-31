Пассажира наказали из-за шутки о бомбе в аэропорту Астаны

Правоохранительным органам он пояснил, что ему понравилась девушка, и он хотел пошутить над ней.

Фото: Kazpravda.kz

Мужчина, летевший из международного аэропорта Астаны по маршруту Астана - Алматы, при регистрации сообщил, что у него есть бомба. В аэропорту объявили тревогу и сотрудникам пришлось срочно осмотреть объект. Однако сотрудники службы авиационной безопасности не нашли ни одного взрывчатого вещества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Как сообщается, ложно сообщившего информацию о взрывчатке пассажира сняли с рейса и передали сотрудникам линейного отдела полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК.

Правоохранительным органам мужчина пояснил, что ему понравилась девушка, и он хотел пошутить над ней.

"Аэропорт - стратегически важный объект, и авиационная безопасность - это тема, над которой нельзя шутить. Каждый пассажир, прибывший сюда, тщательно проверяется перед посадкой в самолет. Поэтому просим пассажиров ответственно отнестись к службе досмотра аэропорта и не распространять ложную информацию о взрывчатке", - обратилась руководитель PR службы АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Тойгуль Жубанисова.

Отмечается, что с начала года в международном аэропорту Астаны зарегистрировано 30 случаев ложной информации о взрывчатых веществах.