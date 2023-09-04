Постояльцев алматинской гостиницы эвакуировали из-за сообщения о бомбе

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3 сентября в 23:51 поступило анонимное сообщение о заминировании одной из гостиниц в Бостандыкском районе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматы.

«К указанному объекту незамедлительно были стянуты все экстренные службы города. Проведена эвакуация посетителей и персонала гостиницы. Осмотр многоэтажного строения саперным подразделением проводился около двух часов. В результате взрывного устройства не обнаружено», – рассказали в ДП.

По данному факту проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личности анонима, его задержание и дальнейшее привлечение к ответственности, добавили в полиции.